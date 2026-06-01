Algolsheim

Fête de la musique

Place de l’Église Algolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Ambiance, musique, bonne humeur et quelques pas de danse…

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Algolsheim vous invite à célébrer l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et convivial.

DJ Greg animera la soirée avec les plus grands hits de toutes les générations, pour faire chanter et danser petits et grands !

Sur place: buvette grillades rafraîchissements frites. 0 .

Place de l’Église Algolsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 61 95 65 13 amicale-spalgo@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Atmosphere, music, good humor and a few dance steps…

L’événement Fête de la musique Algolsheim a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach