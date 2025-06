Fête de la musique – Rues du vieux village Allauch 21 juin 2025 21:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la musique Samedi 21 juin 2025 de 21h à 0h.

17h-19h Befor pour les kids. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Cette année, le samedi 21 juin sera le jour le plus long de l’année, jour du solstice d’été et l’occasion d’une grande édition de la Fête de la Musique où Allauch deviendra une fête

à ciel ouvert.

BOUM BOOM

CONCERT POUR PETITES OREILLES

PLACE DU BELVÉDÈRE ALLAUCH VILLAGE

DE 19H À 20H



Dès 21h, nous vous donnons rendez-vous, au

cœur du village où tous les styles musicaux

seront représentés. Jazz, soul, rock, pop, variétés, classique… autant d’univers à découvrir,

entre amis ou en famille.



COURS DU 11 NOVEMBRE

▬ 21h MiC MaïK Drum’n’Bass, Hip-Hop et Rock

▬ 22h Basilic Swing Jazz Manouche



PLACE DU BELVÉDÈRE

▬ Vanya & Co Bossa nova, soul et swing



PLACE DES MOULINS

▬ Remember Live Variété internationale



PLACE DE LA COQUILLE

▬ DJ LO Évents DJ SET / MIX



PLACE DU DOCTEUR JOSEPH CHEVILLON

▬ 21h Blues Connection Blues, Rock moderne

▬ 22h Mytic Cover Blues, Pop, Rock



PLACE DES MICHELS

▬ Joya Pop et variétés



RUE FERNAND RAMBERT

▬ 21h GrimLight Rock

▬ 21h30 The K’ Cat’s Rock version country

▬ 22h30 Inner Vision Dreamrock



PLACE BÉLÉOU

▬ Les élèves de Marylise et Nathalie Lanoë

Piano classique, mais pas que ! .

Rues du vieux village Rues du vieux Village

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

This year, Saturday June 21 will be the longest day of the year, the day of the summer solstice, and the occasion for a major edition of the Fête de la Musique, when Allauch will become an open-air party

under the open sky.

German :

Dieses Jahr ist der Samstag, der 21. Juni, der längste Tag des Jahres, der Tag der Sommersonnenwende und die Gelegenheit für eine große Ausgabe der Fête de la Musique, bei der Allauch zu einem Fest wird

unter freiem Himmel stattfinden wird.

Italiano :

Quest’anno, sabato 21 giugno sarà il giorno più lungo dell’anno, il giorno del solstizio d’estate, e l’occasione per una grande edizione della Fête de la Musique, quando Allauch si trasformerà in un luogo all’aperto, a cielo aperto

sotto il cielo aperto.

Espanol :

Este año, el sábado 21 de junio será el día más largo del año, el día del solsticio de verano, y la ocasión para una gran edición de la Fête de la Musique, en la que Allauch se convertirá en un open-air

bajo el cielo abierto.

