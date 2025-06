Fête de la musique association La Coccinelle Allègre 21 juin 2025 17:00

Haute-Loire

Fête de la musique association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : Samedi 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

Venez fêter la musique avec la Coccinelle !

Un repas chaud (entrée, plat, dessert, café) vous est proposé sur réservation avant le 18 juin.

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr

English :

Come and celebrate music with La Coccinelle!

A hot meal (starter, main course, dessert, coffee) is available on reservation before June 18.

German :

Feiern Sie mit dem Marienkäfer die Musik!

Eine warme Mahlzeit (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Kaffee) wird Ihnen angeboten, wenn Sie vor dem 18. Juni reservieren.

Italiano :

Venite a festeggiare la musica con La Coccinelle!

Un pasto caldo (antipasto, piatto principale, dessert e caffè) è disponibile su prenotazione entro il 18 giugno.

Espanol :

¡Venga a celebrar la música con La Coccinelle!

Se ofrece una comida caliente (entrante, plato principal, postre y café) previa reserva antes del 18 de junio.

