Fête de la Musique – Altorf 28 juin 2025 18:00

Bas-Rhin

Fête de la Musique 1 Cour de la Dîme Altorf Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-06-28 18:00:00

Ambiance festive dans les jardins de l’abbaye, styles de musiques différents, restauration et buvette.

Organisée dans le magnifique cadre du Jardin de l’Abbaye, cette nouvelle édition de la fête de la musique sera festive !

Lors de cette soirée musicale, vous aurez l’occasion d’apprécier plusieurs groupes :

Daby Swing et le trompettiste ambulant.

Torn et Fry’ed, qui nous emmenerons au pays de la musique anglo-américaine, rock, blues country.

Duo Evasion, les années 80 et variété assurerons une fin de soirée rythmée.

Petite restauration et buvette sur place. .

1 Cour de la Dîme

Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 22 40 dejulele@gmail.com

English :

Festive atmosphere in the abbey gardens, different styles of music, food and refreshments.

German :

Festliche Atmosphäre in den Gärten der Abtei, verschiedene Musikstile, Essen und Trinken.

Italiano :

Un’atmosfera di festa nei giardini dell’abbazia, con una varietà di stili musicali, cibo e rinfreschi.

Espanol :

Ambiente festivo en los jardines de la abadía, con variedad de estilos musicales, comida y refrescos.

L’événement Fête de la Musique Altorf a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig