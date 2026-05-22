Fête de la Musique Altorf
Fête de la Musique Altorf dimanche 21 juin 2026.
Altorf
Fête de la Musique
1 Cour de la Dîme Altorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 00:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Ambiance festive dans les jardins de l’abbaye, styles de musiques différents, restauration et buvette.
Organisée dans le magnifique cadre du Jardin de l’Abbaye, cette nouvelle édition de la fête de la musique sera festive !
Lors de cette soirée musicale, vous aurez l’occasion d’apprécier plusieurs groupes leDuo Evasion, Torn et Frayed, Dany Swing et un duo violon piano.
Petite restauration et buvette sur place. .
1 Cour de la Dîme Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 04 13 78 marcel.bertrand@bbox.fr
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English :
Festive atmosphere in the abbey gardens, different styles of music, food and refreshments.
L’événement Fête de la Musique Altorf a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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