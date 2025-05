Fête de la musique Ambiance Rockabilly – Varennes-Vauzelles, 21 juin 2025 18:30, Varennes-Vauzelles.

Nièvre

Fête de la musique Ambiance Rockabilly Place de la République Varennes-Vauzelles Nièvre

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

La Fête de la musique avec une ambiance Rockabilly à Varennes-Vauzelles une soirée où la mélodie rencontre la convivialité !

Samedi 21 juin Place de la République à partir de 19h30

Cette année, Varennes-Vauzelles vous fait vibrer au rythme du rock’n’roll avec une soirée inoubliable sous le signe du swing, des cuivres et des guitares endiablées.

Dès 19h30, le talentueux Jean-Charles Gréau ouvrira la soirée avec un tour de chant crooner aux accents d’Elvis Presley. Une voix puissante et élégante, des frissons garantis ! Cet artiste d’exception, vous embarque dans un voyage musical riche en émotion. À écouter… et à danser ! ??

À 21h45, place à l’énergie des Eldorado’Cats ! Ce quatuor de choc vous replonge dans l’âge d’or du rockabilly avec les plus grands standards des années 50 Elvis, Chuck Berry, Carl Perkins… Préparez-vous à taper du pied et secouer la tête !

Et pour une touche artistique unique, une exposition visuelle et sonore immersive intitulée « Chrysalide » vous attend square Mandela de 22h à 23h30. Un moment suspendu entre lumière et musique à ne pas manquer.

Place de la République Varennes-Vauzelles

Dès 19h30

Entrée libre, gratuit

Restauration sur place

Renseignements à culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr, culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 03.86.71.61.71. .

Place de la République

Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

