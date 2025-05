Fête de la musique – Angiens, 21 juin 2025 20:00, Angiens.

Seine-Maritime

Fête de la musique Rue de la Motte Angiens Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Fête de la musique avec « les domeurs du bal », rue de la Motte.

Début du concert 20:30, buvette et barbecue sur place.

Concert gratuit Repas 10€ frites saucisses boisson 10€ avec ou sans réservation.

Rue de la Motte

Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 05 66

English : Fête de la musique

Fête de la musique with « les domeurs du bal », rue de la Motte.

Concert starts at 20:30, refreshment bar and barbecue on site.

Free concert Meal 10? French fries sausages drink 10? with or without reservation.

German :

Musikfest mit « les domeurs du bal », rue de la Motte.

Beginn des Konzerts 20:30 Uhr, Getränke und Grill vor Ort.

Konzert kostenlos Essen 10? Pommes Würstchen Getränk 10? mit oder ohne Reservierung.

Italiano :

Festival musicale con « les domeurs du bal », rue de la Motte.

Inizio concerto ore 20:30, bar e barbecue in loco.

Concerto gratuito Pasto 10? patatine fritte salsicce bevanda 10? con o senza prenotazione.

Espanol :

Festival de música con « les domeurs du bal », rue de la Motte.

Concierto a partir de las 20.30 h, bar y barbacoa in situ.

Concierto gratuito Comida 10? patatas fritas salchichas bebida 10? con o sin reserva.

L’événement Fête de la musique Angiens a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre