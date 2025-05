Fête de la musique Appel à musiciens – Les Houches, 21 juin 2025 07:00, Les Houches.

Haute-Savoie

Fête de la musique Appel à musiciens Place du village Les Houches Haute-Savoie

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

La Fête de la musique est un évènement convivial qui rassemble les habitants du village afin de fêter le solstice d’été, le jour symbolique qui signe le début des beaux jours !

En accès libre Annulation en cas de mauvais temps

Place du village

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

English :

The Fête de la musique is a convivial event that brings together the inhabitants of the village to celebrate the summer solstice, the symbolic day that signals the beginning of the beautiful days!

Free access Cancellation in case of bad weather

German :

Die Fête de la Musique ist ein geselliges Ereignis, das die Dorfbewohner zusammenbringt, um die Sommersonnenwende zu feiern, den symbolischen Tag, der den Beginn der warmen Tage einläutet!

Frei zugänglich Absage bei schlechtem Wetter

Italiano :

La Fête de la musique è un evento conviviale che riunisce gli abitanti del villaggio per celebrare il solstizio d’estate, il giorno simbolico che segna l’inizio della bella stagione!

Accesso libero Annullato in caso di maltempo

Espanol :

La Fête de la musique es un acto de convivencia que reúne a los habitantes del pueblo para celebrar el solsticio de verano, día simbólico que señala el comienzo de los buenos tiempos.

Acceso libre Cancelado en caso de mal tiempo

