FETE DE LA MUSIQUE Argelès-sur-Mer 21 juin 2025 17:00

Pyrénées-Orientales

FETE DE LA MUSIQUE PLACE DE LA REPUBLIQUE Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

2025-06-21

Fête de la Musique

Le solstice d’été s’annonce “show”

Du rock, du rap, du classique, de l’électro, du jazz, du gospel… Rendez-vous à Argelès-sur-Mer, le 21 juin, pour célébrer la musique dans toute sa diversité !

Musiciens de tous genres, expériment…

PLACE DE LA REPUBLIQUE

Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

Fête de la Musique

The summer solstice promises to be a ?show?

Rock, rap, classical, electro, jazz, gospel? Join us in Argelès-sur-Mer on June 21 to celebrate music in all its diversity!

Musicians of all genres, experiment…

Das Fest der Musik

Die Sommersonnenwende ist eine Show?

Rock, Rap, Klassik, Elektro, Jazz, Gospel? Am 21. Juni treffen wir uns in Argelès-sur-Mer, um die Musik in all ihrer Vielfalt zu feiern!

Musiker aller Genres, Experimentierfreude und…

Festa della Musica

Il solstizio d’estate promette di essere uno « spettacolo »

Rock, rap, classica, elettronica, jazz, gospel? Unitevi a noi ad Argelès-sur-Mer il 21 giugno per celebrare la musica in tutta la sua diversità!

Musicisti di tutti i generi, sperimentatori…

Fiesta de la Música

El solsticio de verano promete ser un « espectáculo »

Rock, rap, clásica, electro, jazz, gospel? Únase a nosotros en Argelès-sur-Mer el 21 de junio para celebrar la música en toda su diversidad

Músicos de todos los géneros, experimentadores…

