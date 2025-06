Fête de la Musique – Argent-sur-Sauldre 21 juin 2025 17:00

Cher

Fête de la Musique Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La commune d’Argent-sur-Sauldre organise la Fête de la Musique.

L’Harmonie Sauldre et Sologne, l’école de musique SiFaSiLa et les commerçants proposeront des concerts. .

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 60

English :

The commune of Argent-sur-Sauldre organizes the Fête de la Musique.

German :

Die Gemeinde Argent-sur-Sauldre organisiert die Fête de la Musique.

Italiano :

Il comune di Argent-sur-Sauldre organizza la Festa della Musica.

Espanol :

El municipio de Argent-sur-Sauldre organiza la Fiesta de la Música.

L’événement Fête de la Musique Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-06-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE