Le Café de Poche avec, l’Avant-Scène, Le Blob, Les Intemporel -Le, et La Baie d’Halong, vous propose la fête de la musique.

Au programme Club de musique du lycée Rollinat, Patatam’s, Batucada, Blind test live autour des musiques de films, une scène ouverte, DG Dgé (Mix vinyles), Julien Ruet Electro transe). .

2 Place Agnès Varda

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 03 49

English :

The Café de Poche with, l’Avant-Scène, Le Blob, Les Intemporel -Le, and La Baie d’Halong, brings you the fête de la musique.

German :

Das Café de Poche mit, L’Avant-Scène, Le Blob, Les Intemporel -Le und La Baie d’Halong lädt Sie zum Musikfest ein.

Italiano :

Il Café de Poche, con l’Avant-Scène, Le Blob, Les Intemporel -Le, e La Baie d’Halong, vi propone il festival musicale.

Espanol :

El Café de Poche, con l’Avant-Scène, Le Blob, Les Intemporel -Le, y La Baie d’Halong, le trae el festival de música.

