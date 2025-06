Fête de la Musique Artannes-sur-Indre 21 juin 2025 19:00

Indre-et-Loire

Fête de la Musique Allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Retrouvez-nous lors de la fête de la musique dans le parc des glycines. Nous vous proposons une soirée moules frites, de quoi se régaler. Pensez à réserver votre repas en vous rendant directement sur le lien. Grillades et buvette à disposition sur place !

QR code: https://swll.to/Hh9DtBw

Retrouvez-nous lors de la fête de la musique dans le parc des glycines. Nous vous proposons une soirée moules frites, de quoi se régaler. Pensez à réserver votre repas en vous rendant directement sur le lien. Grillades et buvette à disposition sur place ! Nous espérons vous retrouver nombreux pour faire la fête !

QR code: https://swll.to/Hh9DtBw .

Allée des Glycines

Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 80 19 backline37@gmail.com

English :

Join us for the fête de la musique in the Parc des glycines. We’ll be serving up an evening of mussels and French fries. Don’t forget to reserve your meal by going directly to the link. Grills and refreshments available on site!

QR code: https://swll.to/Hh9DtBw

German :

Treffen Sie uns bei der Fête de la Musique im Parc des Glycines. Wir bieten Ihnen einen Abend mit Muscheln und Pommes frites an. Denken Sie daran, Ihr Essen zu reservieren, indem Sie sich direkt auf den Link begeben. Grills und Getränke stehen vor Ort zur Verfügung!

QR-Code: https://swll.to/Hh9DtBw

Italiano :

Unitevi a noi per la fête de la musique nel Parc des glycines. Vi offriremo una serata a base di cozze e patatine fritte. Non dimenticate di prenotare il vostro pasto andando direttamente al link. Grigliate e rinfreschi disponibili sul posto!

Codice QR: https://swll.to/Hh9DtBw

Espanol :

Únete a nosotros en la fiesta de la música en el Parc des glycines. Serviremos una velada a base de mejillones y patatas fritas. No olvide reservar su mesa directamente en el enlace. Parrillas y refrescos disponibles in situ

Código QR: https://swll.to/Hh9DtBw

L’événement Fête de la Musique Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2025-06-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme