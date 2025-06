Fête de la musique Asfeld 21 juin 2025 07:00

Ardennes

Fête de la musique Place Grand Cour Asfeld Ardennes

Audition des élèves de l’Ecole de Musique associative d’Asfeld Concert des groupes The Copyright et Doowap Buvette et petite restauration Repas sur réservation auprès de la boucherie

Place Grand Cour

Asfeld 08190 Ardennes Grand Est emaa08190@gmail.com

English :

Audition of students from the Ecole de Musique associative d’Asfeld Concert by bands The Copyright and Doowap Refreshment bar and light refreshments Meals may be reserved at the butcher’s shop

German :

Vorspiel der Schüler der Ecole de Musique associative d’Asfeld Konzert der Gruppen The Copyright und Doowap Getränke und kleine Speisen Essen auf Vorbestellung bei der Metzgerei

Italiano :

Concerto di The Copyright e Doowap Bar e rinfreschi leggeri I pasti possono essere prenotati presso la macelleria

Espanol :

Concierto de The Copyright y Doowap Barra de refrescos y comida ligera Se puede reservar comida en la carnicería

