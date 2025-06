Fête de la Musique au Bahia – Le Bahia Prayssac 21 juin 2025 22:00

Fête de la Musique au Bahia Le Bahia 50 boulevard Aristide Briand Prayssac Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-06-21 22:00:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

2025-06-21

Elle est la, notre dernière soirée de la saison 13 de Siete Loco!

Une date idéale: la fête de la Musique.

Un lieu: Le Bahia pour danser dans la rue.

La musique: El Calvo vous prépare une belle soirée SBK y más, avec un soupçon de rock, danses en ligne et mix latino y mas !

Un repas … Luis nous prépare sa fameuse paella de mi pueblo y pan de Calatrava.

Repas sur réservation 16€ au 05 65 22 47 12 / 06 83 89 70 21

La fête de la musique commencera après le repas, à 22h00. Elle se terminera à 2h00. 16 .

Le Bahia 50 boulevard Aristide Briand

Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 23 41 82

English :

Here it is, our last evening of Siete Loco season 13!

The perfect date: Fête de la Musique.

The venue: Le Bahia for street dancing.

The music: El Calvo prepares a beautiful SBK y más evening, with a hint of rock, line dancing and a Latino y mas mix!

A meal … Luis prepares his famous paella de mi pueblo y pan de Calatrava.

Reservations required: 16? 05 65 22 47 12 / 06 83 89 70 21

German :

Der letzte Abend der 13. Staffel von Siete Loco ist da!

Ein perfektes Datum: die Fête de la Musique.

Ein Ort: Das Bahia, um auf der Straße zu tanzen.

Die Musik: El Calvo bereitet einen tollen SBK y más-Abend vor, mit einem Hauch von Rock, Line Dance und einem Latino-Mix y mas!

Essen … Luis bereitet seine berühmte Paella de mi pueblo y pan de Calatrava zu.

Essen mit Reservierung 16? unter 05 65 22 47 12 / 06 83 89 70 21

Italiano :

Eccoci alla serata finale della stagione 13 di Siete Loco!

La data perfetta: Fête de la Musique.

Il luogo: Le Bahia per ballare in strada.

La musica: El Calvo sta preparando una grande serata SBK y más, con un pizzico di rock, line dance e un mix latino y mas!

Un pasto … Luis prepara la sua famosa paella de mi pueblo y pan de Calatrava.

Prenotazione obbligatoria per le 16?: 05 65 22 47 12 / 06 83 89 70 21

Espanol :

Aquí está, ¡nuestra última noche de la temporada 13 de Siete Loco!

La cita perfecta: Fête de la Musique.

El lugar: Le Bahia para bailar en la calle.

¡La música: El Calvo está preparando una gran noche SBK y más, con un toque de rock, baile en línea y una mezcla latina y más!

La comida … Luis prepara su famosa paella de mi pueblo y pan de Calatrava.

Reserva obligatoria para los 16?: 05 65 22 47 12 / 06 83 89 70 21

