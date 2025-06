Fête de la musique au Bar Ha Gwin – Plouguerneau 20 juin 2025 07:00

Finistère

Fête de la musique au Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Toute l’année, le #BarHaGwin organise des concerts, et ce, depuis 5 ans bientôt !

Rap, rock, électro, techno, musique classique, groupes bretons, musiques africaines, on en a eu pour tous les goûts … avec des professionnels intermittents du spectacle.

Cette année, pour la fête de la musique, le #BarHaGwin a décidé de revenir à l’idée originelle de cette fête et d’offrir sa scène à tous ceux et celles qui le souhaitent !

Outre la scène, le #BarHaGwin mettra à votre disposition sa sonorisation et cerise sur le gâteau, un technicien pour le son !

Attention, on fêtera ça un peu en avance, le vendredi 20 juin.

Alors, que vous soyez la future Miley Cyrus, un Jimi Hendrix en devenir, le JUL des années 2030, si vous pensez que votre groupe de potes peut devenir U2 ou juste si vous avez envie de jouer de la musique dans le jardin du #BarHaGwin devant du public … et ben alors venez, vous serez les bienvenu(e)s ! .

13 Rue Bel Air

29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12

