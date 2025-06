Fête de la musique au Barablabla Le Barablabla Montignac-Lascaux 21 juin 2025 19:30

Dordogne

Fête de la musique au Barablabla Le Barablabla 17 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Gratuit

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

19h30. 5 groupes du CRD Dordogne de l’antenne Vallée Vézère interprètent des titres Pop Rock, suivi de DJ Guaca. Gratuit

Le Barablabla 17 Rue du Quatre Septembre

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 06 73

English : Fête de la musique au Barablabla

19h30. 5 CRD Dordogne groups from the Vallée Vézère branch perform Pop Rock songs, followed by DJ Guaca. Free

German : Fête de la musique au Barablabla

19h30. 5 Gruppen des CRD Dordogne der Antenne Vallée Vézère interpretieren Pop-Rock-Titel, gefolgt von DJ Guaca. Kostenlos

Italiano :

19h30. 5 gruppi della sezione Vallée Vézère del CRD Dordogne si esibiscono in canzoni pop rock, seguiti dal DJ Guaca. Gratuito

Espanol : Fête de la musique au Barablabla

19h30. 5 grupos de la rama Vallée Vézère del CRD Dordogne interpretan canciones Pop Rock, seguidos por DJ Guaca. Gratis

L’événement Fête de la musique au Barablabla Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère