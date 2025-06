Fête de la musique au Blosne – 1 square des hautes ourmes Rennes 21 juin 2025

Fête de la musique au Blosne 1 square des hautes ourmes Rennes Samedi 21 juin, 14h00 Gratuit

Le Collectif des Hautes Ourmes (CHO) organise un temps festif, ludique et musical le samedi 21 juin, de 14h à 22h, sur la place entre les 1 et 2 Square des Hautes Ourmes à Rennes.

Le Collectif des Hautes Ourmes (CHO) organise un temps festif, ludique et musical le samedi 21 juin, de 14 h à 22 h, sur la place entre les 1 et 2 square des Hautes-Ourmes.

14 h : atelier mosaïque (avec Monopulpo, les arts en tournée)

15 h : concert (les Am’nez Ziques)

16 h : spectacle de clown (los Fariniz, Monopulpo, les arts en tournée), suivi d’un goûter pour les enfants

17 h : concerts (Isa &JC, Voci Pili et Ourmagedon)

19 h 30 : initiation danse folk (la Balette Saucisse)

21 h : DJ Set (Mister Somebody)

Jeux extérieurs à disposition, foodtruck

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-21T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-21T22:00:00.000+02:00

1



1 square des hautes ourmes 1 square des hautes ourmes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine