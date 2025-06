Fête de la Musique au Café de la Place – Bugeat 21 juin 2025 17:00

Corrèze

Fête de la Musique au Café de la Place 4 Place de l’église Bugeat Corrèze

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

Apéro concert à l’occasion de la Fête de la Musique, au programme dès 17h de la folk américaine avec An Glas, à 20h The Belloni’s swing manouche et en fin de soirée Bergkamp électo. .

4 Place de l’église

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 40 87 19

