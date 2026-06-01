Fête de la Musique au camping Le Colvert Homblières samedi 20 juin 2026.

Homblières

Fête de la Musique au camping Le Colvert

Chemin du Camping Homblières Aisne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le camping le Colvert de Homblières accueillera le groupe BCM Trio à l’occasion de la fête de la musique le samedi 20 juin 2026 à 20 heures.

Menu 15€ (jambon à la broche).

Informations et réservations au 03 23 68 22 08

Le camping le Colvert de Homblières accueillera le groupe BCM Trio à l’occasion de la fête de la musique le samedi 20 juin 2026 à 20 heures.

Menu 15€ (jambon à la broche).

Informations et réservations au 03 23 68 22 08 .

Chemin du Camping Homblières 02720 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 68 22 08

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English :

The Colvert campsite in Homblières will host the BCM Trio band for the Fête de la Musique on Saturday June 20, 2026 at 8pm.

Menu 15? (ham on the spit).

Information and reservations on 03 23 68 22 08

L’événement Fête de la Musique au camping Le Colvert Homblières a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois