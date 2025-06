FÊTE DE LA MUSIQUE AU CAMPING – Paimbœuf 20 juin 2025 18:00

Le camping de l’Estuaire vous invite à sa fête de la musique !!

avec :

Groupe vocal « Courant d’airs »

des reprises pop rock et accoustiques

Anisette et les glaçons (trio rétro et burlesque)

Galette saucisse 5€

sur réservation au 02 40 27 84 53, avant le 20/06 .

Quai Eole

Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 84 53

