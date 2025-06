Fête de la Musique au Carriou Lesgor 21 juin 2025 19:00

Landes

Fête de la Musique au Carriou Lesgor Landes

Tarif : 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le cercle Lou Carriou de Lesgor fête la musique !

Retrouvez le groupe « La Famille Blanche » et profitez d’un bon repas « Poulet basquaise » pour fêter la musique comme il se doit !

Réservation avant le 18 juin 16h.

Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 11 54 loucarrioucercle@gmail.com

English : Fête de la Musique au Carriou

Lesgor’s Lou Carriou circle celebrates music!

Join the group « La Famille Blanche » and enjoy a delicious « Poulet Basquaise » meal to celebrate music in style!

Reservations by 4pm on June 18.

German : Fête de la Musique au Carriou

Der Kreis Lou Carriou in Lesgor feiert die Musik!

Treffen Sie die Gruppe « La Famille Blanche » und genießen Sie ein gutes Essen « Poulet basquaise », um die Musik gebührend zu feiern!

Reservierung bis zum 18. Juni 16 Uhr.

Italiano :

Il club Lou Carriou di Lesgor celebra la musica!

Unitevi al gruppo « La Famille Blanche » e gustate un delizioso « Poulet Basquaise » per festeggiare la musica in grande stile!

Si prega di prenotare entro le ore 16.00 del 18 giugno.

Espanol : Fête de la Musique au Carriou

¡El club Lou Carriou de Lesgor celebra la música!

Únase al grupo « La Famille Blanche » y disfrute de una deliciosa comida « Poulet Basquaise » para celebrar la música por todo lo alto

Se ruega reservar antes de las 16.00 h del 18 de junio.

