Fête de la Musique au Carriou Lesgor
Fête de la Musique au Carriou Lesgor samedi 20 juin 2026.
Lesgor
Fête de la Musique au Carriou
Lesgor Landes
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le cercle Lou Carriou de Lesgor fête la musique !
Retrouvez le groupe King Kong Blues et profitez d’un bon repas Magret à la plancha pour fêter la musique comme il se doit !
Réservation avant le 17 juin 16h.
Le cercle Lou Carriou de Lesgor fête la musique !
Retrouvez le groupe King Kong Blues et profitez d’un bon repas Magret à la plancha pour fêter la musique comme il se doit !
Réservation avant le 17 juin 16h. .
Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 11 54 loucarrioucercle@gmail.com
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English : Fête de la Musique au Carriou
The Lou Carriou Club in Lesgor is celebrating music!
Come see the band King Kong Blues and enjoy a delicious meal of Magret à la plancha to celebrate music in style!
Reservations must be made by June 17 at 4:00 p.m.
L’événement Fête de la Musique au Carriou Lesgor a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Tartas
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