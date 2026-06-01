Fête de la Musique au Carriou Lesgor samedi 20 juin 2026.

Lesgor

Fête de la Musique au Carriou

Lesgor Landes

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le cercle Lou Carriou de Lesgor fête la musique !

Retrouvez le groupe King Kong Blues et profitez d’un bon repas Magret à la plancha pour fêter la musique comme il se doit !

Réservation avant le 17 juin 16h.

Le cercle Lou Carriou de Lesgor fête la musique !

Retrouvez le groupe King Kong Blues et profitez d’un bon repas Magret à la plancha pour fêter la musique comme il se doit !

Réservation avant le 17 juin 16h. .

Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 11 54 loucarrioucercle@gmail.com

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English : Fête de la Musique au Carriou

The Lou Carriou Club in Lesgor is celebrating music!

Come see the band King Kong Blues and enjoy a delicious meal of Magret à la plancha to celebrate music in style!

Reservations must be made by June 17 at 4:00 p.m.

L’événement Fête de la Musique au Carriou Lesgor a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Tartas