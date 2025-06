Fête de la musique au Centre Aquatique du Val d’Amboise – Amboise 20 juin 2025 18:00

Indre-et-Loire

Fête de la musique au Centre Aquatique du Val d’Amboise Rue du 8 Mai 1945 Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 2.6 – 2.6 – EUR

2.6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-06-20 21:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Pour la fête de la musique, le centre aquatique entre en scène ! Déambulation musicale, DJ électro ou encore démonstration de natation artistique sont au programme.

Pour la fête de la musique, le centre aquatique du Val d’Amboise entre en scène, le 20 juin de 18h à 21h.

Au programme déambulation musicale, DJ électro Ouïegroove, démonstration natation artistique.

Les plus gourmands trouveront leur bonheur au coin snacks et boissons. 2.6 .

Rue du 8 Mai 1945

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 10 69

English :

For the fête de la musique, the aquatic center takes center stage! Musical promenades, electro DJs and artistic swimming demonstrations are on the program.

German :

Für die Fête de la Musique betritt das Wassersportzentrum die Bühne! Musikalische Umzüge, Elektro-DJs oder eine Vorführung des Kunstschwimmens stehen auf dem Programm.

Italiano :

Per la Fête de la Musique, il centro acquatico è al centro della scena! In programma una passeggiata musicale, un DJ electro e una dimostrazione di nuoto artistico.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, el centro acuático será el protagonista El programa incluye un paseo musical, un DJ de música electrónica y una demostración de natación artística.

L’événement Fête de la musique au Centre Aquatique du Val d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2025-06-13 par OFFICE AMBOISE