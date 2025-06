Fête de la musique au Château de Camarsac Château de Camarsac Camarsac 21 juin 2025 18:30

Gironde

Fête de la musique au Château de Camarsac Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Le Château de Camarsac et La Bonne Table vous accueillent pour célébrer ensemble la fête de la musique le Samedi 21 Juin à partir de 18h30 ! Au programme concert de Storm of madness dès 19 h puis Random fruits à 20 h 30. Pour vous restaurer, le brasero du restaurant sera de sortie et vous pourrez déguster vins, bières et cocktails. Profitez de cette soirée pour passer un moment en famille tout en célébrant la musique et l’été dans une ambiance festive et conviviale. Entrée libre. .

Château de Camarsac 30 Route de Bergerac

Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 46 47 03 visites@camarsac.com

English : Fête de la musique au Château de Camarsac

German : Fête de la musique au Château de Camarsac

Italiano :

Espanol : Fête de la musique au Château de Camarsac

L’événement Fête de la musique au Château de Camarsac Camarsac a été mis à jour le 2025-06-18 par OT de l’Entre-deux-Mers