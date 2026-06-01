Fête de la musique au Château de Camarsac Château de Camarsac Camarsac samedi 20 juin 2026.

Camarsac

Fête de la musique au Château de Camarsac

Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Château de Camarsac organise un concert au sein de la propriété à l’occasion de la fête de la musique. L’animation musicale débutera vers 20 h-20 h 30 avec le groupe In Extremis. Pour vous restaurer, des planches apéritives et tapas seront à disposition, avec des boissons alcoolisées et soft. Entrée libre. .

Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 46 47 03 visites@camarsac.com

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English : Fête de la musique au Château de Camarsac

L’événement Fête de la musique au Château de Camarsac Camarsac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de l’Entre-deux-Mers