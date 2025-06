Fête de la musique au complexe sportif AB Sports – AB Sports, Piscine et SPA Criquetot-l’Esneval 21 juin 2025 19:00

Seine-Maritime

Fête de la musique au complexe sportif AB Sports AB Sports, Piscine et SPA 2 Rue de Mondeville Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Samedi 21 juin, de 19h à 1h du matin, le complexe AB Sports à Criquetot-l’Esneval vous donne rendez-vous pour une soirée estivale sous le signe de la musique et de la convivialité à l’occasion de la Fête de la musique.

Au programme musique live, animations en extérieur, et la présence d’un food truck pour ravir vos papilles. Venez vivre une ambiance festive dans un cadre original. À noter la piscine sera fermée, les festivités se dérouleront uniquement en extérieur.

AB Sports, Piscine et SPA 2 Rue de Mondeville

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 02 69 mail@ab-experiences.com

English : Fête de la musique au complexe sportif AB Sports

Saturday June 21, from 7pm to 1am, the AB Sports complex in Criquetot-l’Esneval invites you to join us for a summer evening of music and conviviality to celebrate the Fête de la Musique.

On the program: live music, outdoor entertainment, and a food truck to delight your taste buds. Come and experience a festive atmosphere in an original setting. Please note: the swimming pool will be closed, and the festivities will take place outdoors only.

German :

Am Samstag, den 21. Juni, von 19 Uhr bis 1 Uhr morgens, lädt Sie der AB Sports Complex in Criquetot-l’Esneval zu einem Sommerabend im Zeichen von Musik und Geselligkeit anlässlich der Fête de la Musique ein.

Auf dem Programm stehen Live-Musik, Animationen im Freien und die Anwesenheit eines Foodtrucks, der Ihre Geschmacksnerven verwöhnen wird. Erleben Sie eine festliche Atmosphäre in einem originellen Rahmen. Bitte beachten Sie: Der Pool ist geschlossen, die Feierlichkeiten finden nur im Freien statt.

Italiano :

Sabato 21 giugno, dalle 19.00 all’1.00, il complesso sportivo AB di Criquetot-l’Esneval ospiterà una serata estiva di musica e convivialità in occasione della Fête de la Musique.

Il programma prevede musica dal vivo, intrattenimento all’aperto e un food truck per stuzzicare il palato. Venite a godervi l’atmosfera di festa in un ambiente originale. Attenzione: la piscina sarà chiusa e i festeggiamenti si svolgeranno esclusivamente all’aperto.

Espanol :

El sábado 21 de junio, de 19:00 a 01:00, el complejo deportivo AB de Criquetot-l’Esneval acogerá una velada estival de música y convivencia con motivo de la Fiesta de la Música.

El programa incluye música en directo, animaciones al aire libre y un food truck para tentar a su paladar. Venga a disfrutar de un ambiente festivo en un marco original. Atención: la piscina permanecerá cerrada y las fiestas se celebrarán únicamente al aire libre.

L’événement Fête de la musique au complexe sportif AB Sports Criquetot-l’Esneval a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie