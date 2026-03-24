Fête de la musique au Conservatoire de musique de Flers Agglo Conservatoire de musique de Flers Agglo Flers
Fête de la musique au Conservatoire de musique de Flers Agglo Conservatoire de musique de Flers Agglo Flers mercredi 17 juin 2026.
Fête de la musique au Conservatoire de musique de Flers Agglo
Conservatoire de musique de Flers Agglo 9 rue du Collège Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-17
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-17
Programmation à venir… .
Conservatoire de musique de Flers Agglo 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr
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English : Fête de la musique au Conservatoire de musique de Flers Agglo
L’événement Fête de la musique au Conservatoire de musique de Flers Agglo Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo