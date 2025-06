Fête de la Musique au Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Fourques-sur-Garonne 21 juin 2025 18:00

Lot-et-Garonne

Fête de la Musique au Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

2025-06-21

2025-06-22

Fête de la musique au Coussoulat

Préparez-vous pour un week-end de musique, de fête et de bonne humeur dans un cadre champêtre unique

On vous accueille pour deux jours de concerts, de danse, de bonne bouffe et de convivialité !

Samedi 21 juin

Scène ouverte avec :

ILLEGAL ZARBA

Kris Zygomatik

Singa Sound Système

Et d’autres artistes à venir selon les inscriptions !

Restauration sur place plats chauds, snacking, douceurs…

Bar cocktails maison, bières fraîches, vins locaux…

Ambiance festive jusqu’au bout de la nuit !

– Dimanche 22 juin

Electro Guinguette :

Xui Tek viendra enflammer la scène du Koussoula toute la journée !

PizZaza, Mika Zaza le foodtruck de pizzas artisanales, sera présent pour régaler vos papilles !

La buvette et la restauration restent ouvertes toute la journée ! .

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat

Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 73 92 24 lafermecoussoulat@gmail.com

English : Fête de la Musique au Coussoulat

Fête de la musique at Coussoulat

German : Fête de la Musique au Coussoulat

Musikfest in Coussoulat

Italiano :

Festival musicale a Coussoulat

Espanol : Fête de la Musique au Coussoulat

Fiesta de la música en Coussoulat

