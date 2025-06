FÊTE DE LA MUSIQUE AU DOMAINE DES PÈRES Trèbes 21 juin 2025 20:00

Aude

FÊTE DE LA MUSIQUE AU DOMAINE DES PÈRES 16 avenue Pierre Curie Trèbes Aude

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Fête de la musique avec le groupe « The Fraggles »

Entrée libre Restauration sur place et vins avec les Vignerons du Triangle d’Or

16 avenue Pierre Curie

Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 4 68 24 51 78

English :

Music festival with « The Fraggles » band

Free admission Food and wine with Vignerons du Triangle d’Or

German :

Musikfest mit der Band « The Fraggles »

Eintritt frei Essen und Trinken vor Ort und Wein mit den Vignerons du Triangle d’Or

Italiano :

Festival musicale con il gruppo « The Fraggles »

Ingresso libero Cibo e vino con i Vignerons du Triangle d’Or

Espanol :

Festival de música con el grupo « The Fraggles »

Entrada gratuita Comida y vino con los Vignerons du Triangle d’Or

