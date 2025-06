Fête de la musique au domaine Sick Dreyer – Ammerschwihr 20 juin 2025 19:00

Haut-Rhin

Fête de la musique au domaine Sick Dreyer 17 Route de Kientzheim Ammerschwihr Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20 23:59:00

2025-06-20

Ambiance conviviale et musicale avec DJ Simon, tartes flambées et découverte du muscat Pleine Lune lors de cette belle soirée.

Amis mélomanes, ne manquez pas soirée de la fête de la musique au Domaine Sick-Dreyer pour sa quatrième édition.

Venez profiter d’une ambiance festive et musicale dans un cadre exceptionnel.

De quoi vous régaler également avec notre coin restauration proposant notamment des tartes flambées et des boissons dont toute notre gamme de vin.

Vous pourrez également danser sur les rythme endiablés de notre DJ Simon, et bien d’autres surprises tout au long de la soirée.

Présentation de notre Muscat Pleine Lune.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble cette fête de la musique. 0 .

17 Route de Kientzheim

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 11 31 domaine@sick-dreyer.com

English :

A friendly, musical atmosphere with DJ Simon, tarts flambées and the discovery of Pleine Lune Muscat.

German :

Gesellige und musikalische Atmosphäre mit DJ Simon, Flammkuchen und Entdeckung des Muscat Pleine Lune an diesem schönen Abend.

Italiano :

Un’atmosfera amichevole e musicale con DJ Simon, crostate flambées e vino moscato Pleine Lune.

Espanol :

Ambiente agradable y musical con DJ Simon, tartas flambeadas y vino moscatel Pleine Lune.

L’événement Fête de la musique au domaine Sick Dreyer Ammerschwihr a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg