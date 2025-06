Fête de la Musique au France – Villefranche-de-Rouergue 21 juin 2025 07:00

Aveyron

Fête de la Musique au France 4 place Jean Jaurès Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Écran géant pour la retransmission de matchs de rugby dès 18h30. Et 22h45 DJ JPF. Pensez à réserver vos tables au 0565457738.

4 place Jean Jaurès

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 77 38

English :

Giant screen showing rugby matches from 6:30pm. And 10.45pm DJ JPF. Remember to reserve your tables at 0565457738.

German :

Riesenbildschirm für die Übertragung von Rugby-Spielen ab 18:30 Uhr. Und 22.45 Uhr DJ JPF. Denken Sie daran, Ihre Tische unter 0565457738 zu reservieren.

Italiano :

Schermo gigante per le partite di rugby dalle 18.30. Alle 22.45 DJ JPF. Non dimenticate di prenotare i vostri tavoli su 0565457738.

Espanol :

Pantalla gigante con partidos de rugby a partir de las 18.30. A las 22.45 DJ JPF. No olvide reservar sus mesas en 0565457738.

