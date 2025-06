Fête de la musique au Gasoline – Route de Bourdeaux Saou 21 juin 2025 19:00

Drôme

Fête de la musique au Gasoline Route de Bourdeaux Gasoline Palace Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Au Gaso, on ne pouvait pas laisser passer la Fête de la musique. Chill, drinks, pizzas et artistes (MarmHit et Sötiz) !

Route de Bourdeaux Gasoline Palace

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 80 33 contact@gasolinepalace.fr

English :

At Gaso, we couldn’t pass up the Fête de la musique. Chill, drinks, pizza and artists (MarmHit and Sötiz)!

German :

Im Gaso konnte man sich die Fête de la Musique nicht entgehen lassen. Chill, Drinks, Pizzas und Künstler (MarmHit und Sötiz)!

Italiano :

A Le Gaso non potevamo lasciarci sfuggire la Fête de la musique. Chill, drink, pizze e artisti (MarmHit e Sötiz)!

Espanol :

En Le Gaso, no podíamos dejar pasar la Fête de la musique. ¡Chill, copas, pizzas y artistas (MarmHit y Sötiz)!

