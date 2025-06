FÊTE DE LA MUSIQUE AU JOSEPH Montpellier 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE AU JOSEPH 3 Place Jean Jaurès Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le samedi 21 juin 2025, le Café Joseph vous donne rendez-vous pour une soirée inoubliable à l’occasion de la Fête de la Musique à Montpellier !

DJ mix exclusif par le talentueux Enzo M dès 22h, ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit ! Plongez dans une atmosphère électro, house et festive sur notre terrasse animée en plein cœur de la ville.

Entrée 100% gratuite Ouvert à tous

Stand à emporter

Bar à cocktails & boissons fraîches toute la nuit

Rejoignez-nous pour célébrer la musique dans un lieu emblématique avec une ambiance conviviale et un son de qualité. .

3 Place Jean Jaurès

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95

English :

On Saturday, June 21, 2025, Café Joseph invites you to an unforgettable evening to celebrate the Fête de la Musique in Montpellier!

Exclusive DJ mix by the talented Enzo M from 10pm, guaranteed to keep you entertained all night long! Plunge into an electro, house and festive atmosphere on our lively terrace in the heart of the city.

German :

Am Samstag, den 21. Juni 2025, lädt Sie das Café Joseph zu einem unvergesslichen Abend anlässlich der Fête de la Musique in Montpellier ein!

Exklusiver DJ-Mix des talentierten Enzo M ab 22 Uhr, garantierte Stimmung bis zum Ende der Nacht! Tauchen Sie ein in eine Elektro-, House- und Party-Atmosphäre auf unserer belebten Terrasse im Herzen der Stadt.

Italiano :

Sabato 21 giugno 2025, il Café Joseph vi invita a una serata indimenticabile per celebrare la Festa della Musica di Montpellier!

Esclusivo DJ mix del talentuoso Enzo M a partire dalle 22.00, per una festa che durerà tutta la notte! Immergetevi in un’atmosfera electro, house e festosa sulla nostra vivace terrazza nel cuore della città.

Espanol :

El sábado 21 de junio de 2025, el Café Joseph le invita a una velada inolvidable para celebrar la Fiesta de la Música en Montpellier

A partir de las 22:00 horas, el talentoso Enzo M pinchará una mezcla exclusiva para que la fiesta no pare en toda la noche Sumérjase en un ambiente electro, house y festivo en nuestra animada terraza en pleno centro de la ciudad.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AU JOSEPH Montpellier a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT MONTPELLIER