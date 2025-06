Fête de la musique au Moulin Amour – Saint-Ouen-de-Pontcheuil 21 juin 2025 19:00

Eure

Fête de la musique au Moulin Amour Route du Moulin Saint-Ouen-de-Pontcheuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La Fête de la Musique aura lieu sur 2 jours, les 21 et 22 juin. Vous pourrez donc profiter de ces 2 jours en musique au Moulin Amour. Le samedi nous vous accueillerons de 17h à 00h (et non 14h comme indiqué sur le programme) et le dimanche de 14h à 18h.

L’association Aux rythmes de nos campagnes vous propose une foule de concerts et d’animations, au moulin, jusque dans la nuit.

Nous vous attendons nombreux pour fêter la musique ensemble dans un cadre paradisiaque.

Au plaisir de vous y croiser !

La Fête de la Musique aura lieu sur 2 jours, les 21 et 22 juin. Vous pourrez donc profiter de ces 2 jours en musique au Moulin Amour. Le samedi nous vous accueillerons de 17h à 00h (et non 14h comme indiqué sur le programme) et le dimanche de 14h à 18h.

L’association Aux rythmes de nos campagnes vous propose une foule de concerts et d’animations, au moulin, jusque dans la nuit.

Nous vous attendons nombreux pour fêter la musique ensemble dans un cadre paradisiaque.

Au plaisir de vous y croiser ! .

Route du Moulin

Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27370 Eure Normandie +33 2 32 34 81 26 contact@moulinamour.com

English : Fête de la musique au Moulin Amour

The Fête de la Musique will take place over 2 days, on June 21 and 22. So you can enjoy 2 days of music at the Moulin Amour. On Saturday we welcome you from 5pm to midnight (not 2pm as indicated on the program) and on Sunday from 2pm to 6pm.

The association « Aux rythmes de nos campagnes » (Rhythms of the countryside) will be offering a host of concerts and entertainment at the Moulin Amour into the night.

We look forward to seeing you there to celebrate music together in a heavenly setting.

We look forward to seeing you there!

German :

Die Fête de la Musique findet an zwei Tagen, am 21. und 22. Juni, statt. Sie können also diese beiden Tage mit Musik in der Moulin Amour genießen. Am Samstag empfangen wir Sie von 17:00 bis 00:00 Uhr (nicht 14:00 Uhr, wie im Programm angegeben) und am Sonntag von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Der Verein « Aux rythmes de nos campagnes » bietet Ihnen in der Mühle bis in die Nacht hinein eine Vielzahl von Konzerten und Animationen.

Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam die Musik in einer paradiesischen Umgebung zu feiern.

Wir freuen uns darauf, Sie dort zu treffen!

Italiano :

La Fête de la Musique si svolgerà nell’arco di 2 giorni, il 21 e 22 giugno. Potrete quindi godervi 2 giorni di musica al Moulin Amour. Il sabato vi accoglieremo dalle 17.00 alle 24.00 (e non alle 14.00 come indicato nel programma) e la domenica dalle 14.00 alle 18.00.

L’associazione « Aux rythmes de nos campagnes » proporrà una serie di concerti e animazioni al Moulin, fino a notte fonda.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme la musica in una cornice paradisiaca.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

La Fête de la Musique se celebrará durante 2 días, el 21 y 22 de junio. Así que podrá disfrutar de 2 días de música en el Moulin Amour. El sábado le recibiremos de 17:00 a 24:00 (y no a las 14:00 como se indica en el programa) y el domingo de 14:00 a 18:00.

La asociación « Aux rythmes de nos campagnes » ofrecerá numerosos conciertos y animaciones en el Moulin, hasta bien entrada la noche.

Le esperamos para celebrar juntos la música en un marco paradisíaco.

¡Le esperamos!

L’événement Fête de la musique au Moulin Amour Saint-Ouen-de-Pontcheuil a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie