FÊTE DE LA MUSIQUE AU MUSÉE SOULAGES – avenue Victor Hugo Rodez 21 juin 2025 07:00

Aveyron

FÊTE DE LA MUSIQUE AU MUSÉE SOULAGES avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Samedi 21 juin 15 h dans le hall du musée Soulages entrée libre



Fête de la musique

Concert Entr’harpes des élèves du Conservatoire de l’Aveyron

Samedi 21 juin 15 h dans le hall du musée Soulages entrée libre



Pour fêter la musique en ce 21 juin, le musée Soulages accueille l’ensemble départemental de harpes du Conservatoire de l’Aveyron qui regroupe des harpistes de tous âges et tous niveaux. Cette année, l’ensemble propose un concert autour de la musique contemporaine, il explore des sonorités nouvelles, un univers sonore étrange et imagé. La harpe dans tous ses états…

Le Conservatoire de l’Aveyron et le musée Soulages sont partenaires depuis 2023.



Photo Ensemble de harpes du Conservatoire départemental de l’Aveyron .

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Saturday, June 21 3 p.m. in the Soulages Museum lobby ? free admission

German :

Samstag, 21. Juni 15 Uhr in der Eingangshalle des Museums Soulages ? freier Eintritt

Italiano :

Sabato 21 giugno ore 15.00 nella sala del Museo di Soulages ? Ingresso libero

Espanol :

Sábado 21 de junio 15.00 h en el vestíbulo del Museo Soulages ? entrada gratuita

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AU MUSÉE SOULAGES Rodez a été mis à jour le 2025-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)