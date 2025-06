Fête de la Musique au Paradou Le Paradou BBQ Cénevières 21 juin 2025 18:00

Lot

Fête de la Musique au Paradou Le Paradou BBQ 319 route de Saint-Martin Cénevières Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Ambiance rock au Paradou pour célébrer l’été comme il se doit !

On vous donne rendez-vous dès 18h pour une soirée musique live et bonne humeur avec le groupe Route 46.

Le Paradou BBQ 319 route de Saint-Martin

Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 9 61 00 75 45

English :

A rockin’ atmosphere at Le Paradou to celebrate summer in style!

Join us at 6pm for an evening of live music and good cheer with the group Route 46.

German :

Rockige Stimmung in Le Paradou, um den Sommer gebührend zu feiern!

Wir treffen uns ab 18 Uhr zu einem Abend mit Live-Musik und guter Laune mit der Band Route 46.

Italiano :

Un’atmosfera rock al Paradou per festeggiare l’estate in grande stile!

Unitevi a noi alle 18.00 per una serata di musica dal vivo e buonumore con il gruppo Route 46.

Espanol :

Ambiente rockero en Le Paradou para celebrar el verano por todo lo alto

Únase a nosotros a las 18:00 para disfrutar de una velada de música en directo y buen humor con el grupo Route 46.

