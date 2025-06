Fête de la Musique au Paradou Place Charloun Rieu Paradou 21 juin 2025 18:30

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique au Paradou Samedi 21 juin 2025 à partir de 18h30.

À partir de 19h. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

C’est le jour de l’été mais aussi la fête de la musique! Au Paradou, un dispositif très varié est proposé par la commission des fêtes

Il y en aura pour tous les goûts, sur la place Charloun Rieu :

De 18h30 à 19h musique classique avec le trio Hestia

De 19h45 à 20h15 place aux amateurs petits et grands sont invités à nous faire partager leur musique. Un seul impératif, être autonome.

Dès 20h30 “The pickup band” nous fera vibrer au son de ses interprétations Rock, blues, country .. .

Place Charloun Rieu Centre-Ville

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01

English :

It’s summer, but it’s also music day! In Paradou, a wide variety of events are organised by the festivities committee

German :

Es ist der Tag des Sommers, aber auch der Tag der Musik! In Paradou bietet der Festausschuss ein vielfältiges Programm an

Italiano :

È estate, ma è anche la giornata della musica! A Paradou, il comitato dei festeggiamenti propone un’ampia gamma di eventi

Espanol :

Es verano, ¡pero también es el día de la música! En Paradou, la comisión de fiestas ofrece un amplio abanico de eventos

