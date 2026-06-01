Fête de la Musique au Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Paradou

Fête de la Musique au Paradou

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h.

À partir de 19h. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La commune du Paradou vous invite à partager une soirée festive et conviviale à l’occasion de la Fête de la Musique !

Le groupe Paris-Cassis vous fera voyager à travers un répertoire de variétés françaises et de titres pop revisités en version acoustique, dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur.

Restauration sur place avec le Food Truck Le Baroudeur, pour profiter pleinement de la soirée en famille ou entre amis.

✨ Venez chanter, danser et célébrer la musique au cœur du village !

Entrée libre Tout public .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01

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English :

The municipality of Le Paradou invites you to join us for a festive and friendly evening to celebrate Music Day!

L’événement Fête de la Musique au Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-06-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles