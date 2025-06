Fête de la musique au pont Valentré: Louise Louise Cahors 21 juin 2025 19:30

Louise et Martial vous feront découvrir leur univers. Au programme, des rythmes, des arrangements, de l’impro et du scat entièrement live !

Louise and Martial will introduce you to their world. The program includes rhythms, arrangements, improvisation and scat, all performed live!

Louise und Martial werden Sie in ihre Welt entführen. Auf dem Programm stehen Rhythmen, Arrangements, Improvisation und Scat komplett live!

Louise e Martial vi introdurranno nel loro mondo. In programma: ritmi, arrangiamenti, improvvisazioni e scat, tutti eseguiti dal vivo!

Louise y Martial te introducirán en su mundo. En el programa: ritmos, arreglos, improvisación y scat ¡todo interpretado en directo!

