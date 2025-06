Fête de la Musique au Pub Les Jacobins Bourges 21 juin 2025 21:00

Cher

Fête de la Musique au Pub Les Jacobins 1 Rue Jean François Deniau Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21 01:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Le Pub Les Jacobins célèbre la Fête de la Musique en mettant en avant le « DJING ».

DJ Luciol et DJ Fisto vous feront découvrir leurs univers ! .

1 Rue Jean François Deniau

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire publesjacobins@outlook.fr

English :

Pub Les Jacobins celebrates the Fête de la Musique with a spotlight on DJING.

German :

Der Pub Les Jacobins feiert die Fête de la Musique und stellt dabei das « DJING » in den Vordergrund.

Italiano :

Il Pub Les Jacobins celebra la Fête de la Musique puntando i riflettori sul DJing.

Espanol :

El pub Les Jacobins celebra la Fiesta de la Música con el DJ como protagonista.

