Fête de la musique au RC Laissey
Fête de la musique au RC Laissey samedi 13 juin 2026.
Fête de la musique au RC
Laissey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Envie de chanter ou de Jouer ?
Scène ouverte pour la fête de la musique à Laissey ! .
Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 90 82 12
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English : Fête de la musique au RC
L’événement Fête de la musique au RC Laissey a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS