Fête de la musique au RC

Laissey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Envie de chanter ou de Jouer ?

Scène ouverte pour la fête de la musique à Laissey ! .

Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 90 82 12

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English : Fête de la musique au RC

L’événement Fête de la musique au RC Laissey a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS