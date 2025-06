Fête de la Musique au Relais du Vigneron – le Relais du Vigneron Blancs-Coteaux 21 juin 2025 20:00

Marne

le Relais du Vigneron 2 Avenue Louis Lenoir Blancs-Coteaux Marne

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Tout public

Venez fêter la Musique au Best Western Le Relais du Vigneron, hôtel-restaurant au cœur de la Côte des Blancs, à Vertus.

Rendez-vous à partir de 20H00 pour une soirée rythmée par le concert Live du groupe All Music Club.

Les épicuriens ne seront pas en reste avec les ateliers culinaires et le barbecue en terrasse, ainsi que le bar, le tout dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale.

Réservez dès à présent votre place par téléphone 03 26 52 20 76, les places sont limitées ! .

English : Fête de la Musique au Relais du Vigneron

