Fête de la Musique au restaurant La Frabrik et au 26 Samedi 21 juin – Bar et Restaurant La Fabrik Brides-les-Bains 21 juin 2025 20:00

Savoie

Fête de la Musique au restaurant La Frabrik et au 26 Samedi 21 juin Bar et Restaurant La Fabrik 18 Avenue emile Machet Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez profiter d’une soirée riche en musique organisée par le restaurant La Fabrik & le restaurant le 26 !

.

Bar et Restaurant La Fabrik 18 Avenue emile Machet

Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 24 67 99 theo.chevassu@icloud.com

English :

Come and enjoy a musical evening organized by La Fabrik & le 26!

German :

Genießen Sie einen Abend voller Musik, der von dem Restaurant La Fabrik & dem Restaurant le 26 organisiert wird!

Italiano :

Venite a godervi una serata di musica organizzata da La Fabrik & le 26!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una velada musical organizada por La Fabrik & le 26!

L’événement Fête de la Musique au restaurant La Frabrik et au 26 Samedi 21 juin Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains