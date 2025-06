Fête de la musique AU SULKY La Capelle 21 juin 2025 19:30

Aisne

Fête de la musique AU SULKY 1 Rue du Général de Gaulle La Capelle Aisne

Gratuit

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

Venez fêter a fête de la musique au restaurant AU SULKY le 21 juin avec en prime le concert de Chrysalide à partir de 21h30

Le restaurant « Au Sulky » vous propose un concert du groupe Chrysalide à l’occasion de la fête de la musique !

Le concert débutera vers 21h30.

Vous pouvez réserver pour la restauration au 09 62 55 49 36. 0 .

1 Rue du Général de Gaulle

La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 9 62 55 49 36 lesulky02@gmail.com

English :

Come and celebrate the fête de la musique at the AU SULKY restaurant on June 21, with a bonus concert by Chrysalide from 9:30 p.m

German :

Feiern Sie am 21. Juni die Fête de la Musique im Restaurant AU SULKY mit einem Konzert von Chrysalide ab 21.30 Uhr

Italiano :

Venite a festeggiare la festa della musica al ristorante AU SULKY il 21 giugno con un concerto bonus di Chrysalide dalle 21.30

Espanol :

Venga a celebrar la fiesta de la música en el restaurante AU SULKY el 21 de junio con un concierto extra de Chrysalide a partir de las 21.30 h

