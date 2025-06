Fête de la musique au Yard Good Afternoon – Le Yard Étretat 21 juin 2025 22:00

Seine-Maritime

Fête de la musique au Yard Good Afternoon Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 22:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le Yard, lieu emblématique d’Étretat, vous donne rendez-vous pour une soirée électrique à l’occasion de la Fête de la Musique !

Au programme Good Afternoon, un groupe rock aux racines franco-britanniques, né entre les rues d’Évry et l’âme de Liverpool. Ces musiciens autodidactes, passionnés de riffs, livrent un son brut et mélodique, teinté d’influences anglo-saxonnes et d’énergie live contagieuse.

Une scène intimiste, un groupe authentique et une ambiance survoltée… tout ce qu’il faut pour démarrer l’été en musique !

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

English : Fête de la musique au Yard Good Afternoon

Le Yard, Étretat?s emblematic venue, invites you to an electric evening to celebrate the Fête de la Musique!

On the program: Good Afternoon, a rock band with Franco-British roots, born between the streets of Evry and the soul of Liverpool. These self-taught musicians, passionate about riffs, deliver a raw, melodic sound, tinged with Anglo-Saxon influences and contagious live energy.

An intimate stage, an authentic band and an overexcited atmosphere? everything you need to get the summer off to a musical start!

German :

Das Yard, ein symbolträchtiger Ort in Étretat, lädt Sie zu einem elektrischen Abend anlässlich der Fête de la Musique ein!

Auf dem Programm stehen Good Afternoon, eine Rockband mit französisch-britischen Wurzeln, die zwischen den Straßen von Évry und der Seele von Liverpool entstanden ist. Diese autodidaktischen, riffbegeisterten Musiker liefern einen rohen und melodischen Sound, der von angelsächsischen Einflüssen und einer ansteckenden Live-Energie geprägt ist.

Eine intime Bühne, eine authentische Band und eine aufgeladene Stimmung… alles, was man braucht, um den Sommer mit Musik zu beginnen!

Italiano :

Le Yard, il locale simbolo di Étretat, si prepara a una serata elettrica per celebrare la Festa della Musica!

In programma: Good Afternoon, una rock band dalle radici franco-britanniche, nata tra le strade di Evry e l’anima di Liverpool. Questi musicisti autodidatti, appassionati di riff, propongono un suono crudo e melodico, con influenze anglosassoni e una contagiosa energia live.

Un palco intimo, una band autentica e un’atmosfera sopra le righe: tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare l’estate alla grande!

Espanol :

Le Yard, el emblemático local de Étretat, le espera para celebrar la Fête de la Musique con una velada electrizante

En el programa: Good Afternoon, banda de rock de raíces franco-británicas, nacida entre las calles de Evry y el alma de Liverpool. Estos músicos autodidactas, apasionados por los riffs, ofrecen un sonido crudo y melódico, teñido de influencias anglosajonas y de una energía contagiosa en directo.

Un escenario íntimo, una banda auténtica y un ambiente desbordante… ¡todo lo que necesitas para empezar bien el verano!

