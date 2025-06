Fête de la Musique – Aubagne 21 juin 2025 17:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique Samedi 21 juin 2025 à 17h. Centre-ville Divers lieux Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Une quarantaine de groupes seront présents dans les rues de la ville le 21 juin prochain pour animer cette nouvelle édition de la Fête de la Musique.

La Fête de la Musique propose cette année encore une programmation éclectique à l’aide de deux grandes scènes principales installées sur le cours Foch et sur l’esplanade Charles de Gaulle. Près de 300 musiciens joueront pour votre plaisir. Les Aubagnais seront invités à déambuler dans la ville à travers un parcours prévu pour l’occasion favorisant la découverte de la quarantaine de groupes présents, avec cette variété de style et de genre qui fait le charme de cette grande fête populaire.

Tous les goûts seront représentés jazz, rock, reggae, flamenco, rap ou encore de la musique électronique. .

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 19

English :

Some forty groups will be taking to the streets of the town on June 21 to liven up this latest edition of the Fête de la Musique.

German :

Rund 40 Bands werden am 21. Juni in den Straßen der Stadt auftreten, um diese neue Ausgabe der Fête de la Musique zu beleben.

Italiano :

Una quarantina di gruppi scenderanno per le strade della città il 21 giugno per animare la Fête de la Musique di quest’anno.

Espanol :

Unos cuarenta grupos tomarán las calles de la ciudad el 21 de junio para animar la Fiesta de la Música de este año.

