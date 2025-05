Fête de la Musique – Ault, 21 juin 2025 16:30, Ault.

2025-06-21 16:30:00

2025-06-21

2025-06-21

Concerts gratuits à l’occasion de la fête de la musique

– Long John Silvers (dès 16 h 30) Grande rue Centre Bourg Un trio de marins d’eau douce qui vous embarque pour un voyage musical festif et endiablé ! Le groupe vous propose un répertoire de chansons traditionnelles et de reprises énergiques sur le thème de la mer.

– Harmonie municipale (18 h 00) Parvis Mairie. Les standards de la musique interprétés par nos musiciens des harmonies municipales Ault Woignarue.

– Swing Machine (19 h 00) lieu à définir (centre Bourg ou Onival) Un jeune groupe de reprises de variétés françaises et internationales qui envoie et qui insuffle un dynamisme décoiffant !

– DJ Jean-Marie Centre Bourg à compter de 20 h 30 / 21 h 00 Variétés chantantes et dansantes pour poursuivre et terminer la fête de la musique 0 .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

