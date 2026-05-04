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Fête de la musique Aumetz

Fête de la musique Aumetz dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 57710 Aumetz

Département : Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Aumetz

Fête de la musique

Place de l’Hôtel de Ville Aumetz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez fêter la musique !
Cette année, les festivités débuteront dès la fin de matinée et se termineront en soirée
Vous pourrez vous restaurer sur place midi et soir.

Le programme complet c’est ici
https://www.mairieaumetz.com/agenda/fete-de-la-musique-aumetz-2026.htmlTout public
0  .

Place de l’Hôtel de Ville Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 3 82 91 90 63  luc.arciszewski@mairieaumetz.com

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English :

Come and celebrate the music!
This year, the festivities will start in the late morning and finish in the evening
You’ll be able to eat on site for lunch and dinner.

The full program is here
https://www.mairieaumetz.com/agenda/fete-de-la-musique-aumetz-2026.html

L’événement Fête de la musique Aumetz a été mis à jour le 2026-05-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME