Fête de la musique Aumetz
Fête de la musique Aumetz dimanche 21 juin 2026.
Aumetz
Fête de la musique
Place de l’Hôtel de Ville Aumetz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique !
Cette année, les festivités débuteront dès la fin de matinée et se termineront en soirée
Vous pourrez vous restaurer sur place midi et soir.
Le programme complet c’est ici
https://www.mairieaumetz.com/agenda/fete-de-la-musique-aumetz-2026.htmlTout public
0 .
Place de l’Hôtel de Ville Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 3 82 91 90 63 luc.arciszewski@mairieaumetz.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate the music!
This year, the festivities will start in the late morning and finish in the evening
You’ll be able to eat on site for lunch and dinner.
The full program is here
https://www.mairieaumetz.com/agenda/fete-de-la-musique-aumetz-2026.html
L’événement Fête de la musique Aumetz a été mis à jour le 2026-05-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME