Aumetz

Fête de la musique

Place de l’Hôtel de Ville Aumetz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter la musique !

Cette année, les festivités débuteront dès la fin de matinée et se termineront en soirée

Vous pourrez vous restaurer sur place midi et soir.

Le programme complet c’est ici

https://www.mairieaumetz.com/agenda/fete-de-la-musique-aumetz-2026.htmlTout public

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Place de l’Hôtel de Ville Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 3 82 91 90 63 luc.arciszewski@mairieaumetz.com

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English :

Come and celebrate the music!

This year, the festivities will start in the late morning and finish in the evening

You’ll be able to eat on site for lunch and dinner.

The full program is here

https://www.mairieaumetz.com/agenda/fete-de-la-musique-aumetz-2026.html

L’événement Fête de la musique Aumetz a été mis à jour le 2026-05-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME