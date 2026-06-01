Autignac

FETE DE LA MUSIQUE

7 Place du Quatorze Juillet Autignac Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Animation musicale avec AXESS MUSIC à l’occasion de la fête de la musique. Bar et restauration sur place.

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7 Place du Quatorze Juillet Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 11 99 03

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English :

Live music with AXESS MUSIC %E0 as part of the F%EAte de la Musique. Bar and food available on site.

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Autignac a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT AVANT-MONTS