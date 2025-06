FÊTE DE LA MUSIQUE AUX ARCEAUX Montpellier 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE AUX ARCEAUX Montpellier Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Venez fêter l’été le samedi 21 juin avec le collectif des Mix Insolites.

Comme chaque année depuis 2023, le quartier des Arceaux à Montpellier célèbre la Fête de la Musique avec une programmation éclectique et festive. En partenariat avec le bar La Cigale et l’association de quartier Arceaux Vie Active, les Mix Insolites reviennent pour faire vibrer les Arceaux avec des artistes de renommée internationale.

Dès 11h, une journée pour tous les âges

La chorale Figuenote lancera les festivités au marché dès la fin de matinée. L’après-midi sera consacré aux enfants, avec un concert à 16h45 suivi d’une Kids Party dès 17h00 ateliers d’initiation au mixage et aux percussions au programme.

Soirée musicale et électro sous les étoiles

À partir de 18h, place à l’apéro-concert :

18h00 Ace Broof (rock)

19h15 Laurent Marion (folk)

20h30 place à l’électro avec les DJ sets de Max Tenrom, Iam ñada, Montaigne, et le duo Attalin & Sandii.

Une soirée qui promet de faire danser le quartier jusqu’au bout de la nuit !

Buvette sur place. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

